Zor Zamanlardı…

Vazgeçme, genç dostum, vazgeçme! Damlaya damlaya göl olur. Ve aynı noktaya düşen damlalar, zamanla mermeri bile deler!!!

Ord. Prof. Ali Fuad BAŞGİL

Zor zamanlardan geçtik !!

Bir muammadır yaşadık birlikte…

Hüzün acı çaresizlik gerek ekonomik gerek sosyal sıkıntılarla dolu dolu bir yıl oldu bu sene!!

Gitsin gelmesin bununla geçmiş bitmiş olsun diyerek uğurluyoruz bugünde inşallah!!!!

Nemi yaptık?

Köşe bucak birbirimizden kaçtık, hayatlarımızı evlerimize sığdırmaya çalıştık,birlikte direndik,ekranlardan hasret giderdik, sevdiklerimizi koklayamadan sarılamadan kara topraklara bıraktık,üzüldük, sıkıldık,sınandık….

Nemi yaşadık?

Yangınlar,depremler, çığ sel kazalar ,patlamalar ,ölümler, zulümler, haksızlıklar ,adaletsizlikler, eşitsizlikler gördük yılmadık yaşadık direndik!!!

İnsanoğlu su misali işte konulduğu kabın şeklini aldı ,aldık, sığdık, sığındık ,hep birlikte…

Yinede tüm olumsuzlarla beraber kıymetini bilmediğimiz ne çok nimetin de varlığından haberdar edildik sessizce…

Ders aldık yaşayarak öğrendik böylece..

Özgürce nefes alabilmenin ,sevdiklerine sıkı sıkı sarılabilmenin ,büyüklerimiz ellerini öpebilmenin ,tokalaşmanın musafahanın, ciğerlerine doldura doldura caddelerde sokaklarda dolaşabilmenin dostlarla birlikte içilen çayın kahvenin ,dışarda istediğin yerde yemeğini yiyebilmenin ,sinemanın tiyatronun konserin, kalabalık sofraların, tatillerin okulun sınıfın Ve daha neler nelerin…

Sekülerleşmiş içi boşaltılmış hayatlarımızın bizleri aslında nelerden de mahrum bıraktığının…

Komşuluğun arkadaşlığın dostluğun herşeyden ama herşeyden çok mühim olanının sağlığımız olduğunun…

Eksileri kadarda artıları kalacak elbet bu zor günlerin!!!

Büyüyerek farkında olarak olgunlaşarak kıymetini bilerek yaşanacak bir hayat var önümüzde!!!

Yeterki sağlık olsun!!! umut olsun !!!

Ali Fuat Başgil hocanın dediği gibi vazgeçiş olmasın azimle kararlılıkla üstesinden gelinsin bu zorlukların ve mazi de kalsın…

Yeni yıl umudu bitene umut ,sağlığı zora düşene sağlık ,hayalleri olana mucizeler yaşatsın!!!

Eskitsin ama eksiltmesin !!!

Ülkem ve tüm dünya için hassaten doğum günün olması münasebetiylede naçizane şahsım için Sağlıklı ve mutlu bereketli bir yıl diliyorum .