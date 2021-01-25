Zonguldak’taki yangında ölen kadın toprağa verildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sobanın parlaması sonucu çıkan yangında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nurhan Karayel (48) toprağa verildi.

20 Ocak günü Ereğli Müftü Mahallesi Devrek yolu Caddesi’nde 4 katlı binanın 3’üncü katında Nurhan Karayel’in yaktığı sobanın bir anda parlaması sonucu yangın çıktı. Yangında, Nurhan Karayel ağır yaralandı, oğlu Kerem Karayel (16) ise kendini balkona atarak son anda kurtuldu. Nurhan Karayel, ilk müdahalesinin ardından vücudundaki yanıklar nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Nurhan Karayel, tedavi gördüğü hastanede dün 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sobaya atılan yanıcı bir maddeden çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.

2 çocuk annesi Nurhan Karayel’in cenazesi bugün Ereğli Hatip Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Nurhan Karayel’in yakınları taziyeleri kabul etti.

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