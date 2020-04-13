Zonguldak´ta, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından haftanın ilk günü oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde özellikle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk, öğle saatlerinde azaldı. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa drone ile havadan görüntülenirken, polis ekipleri kontrol noktalarında halkı sık sık evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

191 KİŞİYE 607 BİN LİRA CEZA

İl Emniyet Müdürlüğü, iki gün süren sokağa çıkma yasağında kentte toplam 191 kişiye 607 bin 380 lira para cezası kesildiğini açıkladı. Zonguldak Valiliği de açıklama yaparak, zaruri haller dışında evden çıkılmaması ve tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyardı.