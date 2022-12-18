Zonguldak’ta, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü öldü

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Recai Kalaycı (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Zonguldak- Ankara yolu Beycuma mevkisinde meydana geldi. Recai Kalaycı yönetimindeki 67 EK 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Recai Kalaycı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalaycı’nın cenazesi bölgedeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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