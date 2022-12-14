Zonguldak’ta öğrenci servisi tepeden yuvarlandı: 1 ölü, 18 yaralı

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu 1 öğrenci öldü, 17’si öğrenci 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kilimli ilçesi Çatalağzı mevkisinde meydana geldi. Kilimli Anadolu Lisesi ve Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan 67 AT 873 midibüs, sürücü Fikret Bayrak’ın kontrolünü kaybetmesi sonucu tepeden yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. Kazada araçtan fırlayan 1 öğrencinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile 17 öğrenci ise Zonguldak’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayı öğrenen öğrencilerin velileri, hastanelere akın etti. Öğrencinin cenazesi yola taşınarak morga götürüldü. Olay yerinde bulunan ekipler, iş makinesiyle midibüsü kaldırmak için çalışma yaptı. Olay yerinde incelemeler sürüyor.

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