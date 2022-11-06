Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 4 yaralı

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Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Yaralanan 4 maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Daha sonra yaralı 2 işçi Ankara’ya sevk edildi. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. (DHA)

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