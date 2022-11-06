Zonguldak’ta maden ocağında patlama: 4 yaralı (2)

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İNCELEME BAŞLATILDI
Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi’nde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada, Ersoy Mankır, Ramazan Kamilçelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer yaralandı. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtilirken, İlyas Kabuk ve Ali Gezer Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait tahlisiye ekipleri maden ocağındaki patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Ali Sencer ARSLAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)
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