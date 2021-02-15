Zonguldak’ta kumar oynayan 6 kişiye 51 bin 575 TL ceza

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde eve düzenlenen baskında kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye toplam 51 bin 575 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yedigelli köyündeki bir evde kumar oynandığını tespit etti. Belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın yapan ekipler R.A., E.D., M.Y., H.A., V.U. ve G.A.’ya, kısıtlamayı ihlal ettikleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 51 bin 575 lira ceza uyguladı. Evde bulunan kumar makinesi ve diğer malzemelere de el konuldu. ​​​​​​​Ev sahibi hakkında ise ‘kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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