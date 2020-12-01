Zonguldak’ta kısıtlama başladı, polis yolları kapattı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kontrol noktalarında yollar bariyerlerle kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın, Kovid-19 salgınına karşı tedbir amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 21.00 itibariyle 05.00’a kadar sürecek kısıtlama başladı. Vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak’ta, iş yerleri kısıtlama başlamadan önce kapandı. Caddeler de kısıtlamaya yaklaşık 30 dakika kala boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin en işlek caddesi Gazipaşa’yı bariyerlerle trafiğe kapattı. Ayrıca polis kontrol noktalarında da yollar kapatıldı. Polis ekipleri, izni olan araçların geçişine izin verdi. İzni olmayan araç sürücüleri ise kısıtlamanın ilk dakikalarında evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

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