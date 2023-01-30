Zonguldak’ta kar yağışı ve sis

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının düştüğü İstanbul yolunda sürücüler, zor anlar yaşadı.

Zonguldak-İstanbul yolunda kar yağışı etkili oldu. Sisin de olduğu yolda görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye düşünce sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülere ekipler, yardımcı olurken, kara saplanan araçlar ise çekiciyle kurtarıldı. Kentin yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaz büründü.

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