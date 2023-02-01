Zonguldak’ta kar yağışı kazalara neden oldu

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Karla kaplı yollarda kayarak kaza yapan araçlarda hasar meydana geldi.

Zonguldak’ta kent merkezinde yağmur, İstanbul ve Ankara yolları ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Zonguldak İstanbul yolunda kar yağışının yanı sıra yer yer sisin de etkili olması sürücülere zor anlar yaşattı. Kar lastiği olmayan sürücüler ilerlemekte zorlanınca araçlarının lastiklerine zincir taktı. Karla kaplı yollarda araçların refüje çarpması ve yoldan çıkmasıyla kazalar meydana geldi. Araçlar hasar oluştu. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, yolda kalan sürücülere de yardım etti. (DHA)

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