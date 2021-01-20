Zonguldak’ta kar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı çöktü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde sanayi sitesindeki iki iş yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. O anlar cep telefonları ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Ereğli ilçesi Kışla Sanayi Sitesi’nde kamyon ve TIR’ların tamir edildiği iş yerinin çatısı, yağan karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Olay sırasında iş yerinde çalışan olmadığı belirtilirken, karın altında kalan 2 köpeğin ise kurtarıldığı bildirildi. Çökme anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Orman ürünleri satışı yapılan iş yerinin çatısı da üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatının, üzerinde biriken karla birlikte ağaçların ve iş makinesinin üstüne çöktüğü görüldü. İş yeri sorumlusu Taner Tatoğlu, sabah işe geldiklerinde çatının kardan dolayı çöktüğünü gördüklerini, maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

Gece saatlerinde ise bir ambulans, hasta taşıdığı sırada kara saplandı. Ambulans, UMKE ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ambulans, taşıdığı hastayı hastaneye ulaştırdı.

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