Zonguldak’ta hamsi bolluğu

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- KARADENİZ’in birçok kentinden Zonguldak açıklarına teknelerle avlanmaya gelen balıkçıların tuttuğu hamsiler, tezgahları doldurdu. Balıkçılar, hamsinin en sağlıklı besin kaynaklarından olduğunu söyledi.

Karadeniz’de avlanan balıkçılar, son günlerde Zonguldak açıklarındaki hamsi avına devam ediyor. Günden güne biraz daha irileşen hamsiler de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Teknelerle avlanan hamsiler, Zonguldak’ın yanı sıra Türkiye’nin birçok noktasına gönderiliyor. Hamsinin en sağlıklı besin kaynaklarından olduğunu söyleyen balıkçılar, özellikle pandemi döneminde halka sık sık hamsi tüketmesini tavsiye ediyor. 1 ay öncesine kadar kilosu 25 liraya satılan hamsinin fiyatı ise 10 liraya kadar düştü.

Balıkçı Bayram Yılmaz, pandemi sürecinde halka sağlık için hafta en az 2 kez hamsi tüketmesi tavsiyesinde bulundu. Balığın en sağlıklı besinler arasında bulunduğunu belirten Yılmaz, “Hamsiler önceden inceydi, bugün gelen hamsilerde irilik görüldü. Balık irileştiği zaman fiyat farkı oynayabiliyor. Vatandaşın alım gücü pandemi sürecinden dolayı zayıf. Allah’a şükürler olsun, biz iş yerlerimizi açıyoruz. Zaman zaman 15 TL olan balığı insanlar çok pahalıya aldığını söylüyorlar. Zonguldak insanının kafasında şu imaj oluşuyor. Balık 10 lira ise ertesi gün de 10 lira olacak. Bunu bir tekel maddesi gibi düşünüyorlar. Balığın saati, saatini tutmuyor” diye konuştu.

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