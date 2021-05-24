Zonguldak’ta günlük vaka sayısı düştü; kısıtlama sonrası yoğunluk

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta cumartesi günü koronavirüs günlük vaka sayısı 77’ye düşerken, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün kent merkezindeki yoğunluk dikkat çekti.

Kentte, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gazipaşa Caddesi’nde yaşanan araç ve insan yoğunluğu dikkat çekti. Polis, yoğunluk oluşan banka önlerindeki kişileri sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. İl genelinde cumartesi günü günlük vaka sayısının 77 olduğu tespit edildi. Tam kapanmanın ardından 100’lü sayılara düşen vaka sayısı, çift haneli sayılara düştü. Zonguldak Valiliği, salgının kontrol altına alınabilmesi için halkın tedbirlere uymaya devam etmeleri konusunda sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Ebru Gülay, “İnsanlar evde ancak işlerini halletmek zorunda kalıyor. Vaka sayıları şu an düştü ama aşılamada oluyor kendini kontrol eden de oluyor. Aşılama eğer haziran sonuna kadar biterse normal seviyede ilerleriz diye düşünüyorum” dedi.

Vaka sayılarının düşmesinin sevindirici olduğunu belirten Mustafa Demirci ise, “Vaka sayılarının düşmesine sevindik. İnşallah daha da aşağılara düşeriz. Aşıların da tam anlamıyla bitmesi ile ülkemiz selamete kavuşacaktır diye düşünüyorum. Tehlike sanırım yavaş yavaş azalmaktadır. Maskeyi bilinçli takmayanı şu anda görmüyorum. Takmayan da yanlışlıkla yapıyordur” diye konuştu.

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