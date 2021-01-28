Zonguldak’ta dalgaların boyu 5 metreyi buldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kıyı kesimlerde etkili olan rüzgarla birlikte, denizde dalgalar oluştu. Kıyıda kayalıklara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu.

Kentte, gece saatlerinde kar yağışıyla birlikte rüzgar etkili oldu. Özellikle kıyı kesimlerdeki rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı’nda kayalıklara çarparak yaklaşık 5 metre yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Kentte balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

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