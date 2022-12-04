Zonguldak’ta ahşap ev yandı

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çolakpehlivan Köyü’nde çıktı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun kayınpederi Atilla Şimşek’e ait ahşap evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Yanan ahşap ev itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aile fertlerinin alevleri fark ederek dışarı çıktıkları öğrenilirken, yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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