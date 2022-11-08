Zonguldak’ta 4 madencinin yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor

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ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli ilçesinde özel maden ocağında 4 işçinin yaralandığı patlamayla ilgili uzmanların incelemede bulunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.





Kilimli ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında, 4 Kasım’da patlama meydana geldi. 16.00- 24.00 vardiyasının mesai bitimine yakın bir saatte meydana gelen patlamada, 4 işçi yaralandı. Maden işçileri Ersoy Mankır ve Ramazan Kamilçelebi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İlyas Kabuk ile Ali Gezer’in tedavileri sürüyor. 2 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ocak ve şirket yetkililerinin ifadesine başvuruldu.



Vali Mustafa Tutulmaz, patlamanın olduğu andan itibaren emniyet güçlerinin savcılıkla birlikte soruşturmayı yürüttüğünü belirterek, şunları dedi:



“Patlama sebebiyle ilgili bölümde bir şey söylemem uygun olmaz, bunu TTK’nin uzmanları yerinde incelediler. Bu adli bir olay olduğu için ilgililerin söylemesinde fayda var. Ama her zaman olabilecek patlamalardan birisi olduğu şeklinde bana iletilen, bu tür şeylerde olabilecek küçük bir kömür tozu patlaması şeklinde söylendi. Şu an itibarıyla 2 arkadaşımızın tedavileri devam ediyor. Adli yönü de savcılığımız tarafından devam ediyor. İfadeler alındı, soruşturma savcılığın kontrolünde sürüyor.”