Zonguldak’ta 126 köy yolu ulaşıma kapandı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kent genelinde kapanan 126 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor. Özellikle gece etkili olan kar yağışı, Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminin kapanmasına neden oldu. Zonguldak Valiliği, yolu gece boyunca tüm araçlara kapattı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolu açmak için büyük çaba sarf etti.

Sabah saatlerinde ise yol ulaşıma açıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kentin belli noktalarında yaşanan elektrik kesintisi ve su arızalarına de vatandaşlar tepki gösterdi. Ekipler, arızaları gidermek için çalışma yaptı. Merkez ve ilçelere bağlı 126 köy yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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