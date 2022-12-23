Zonguldak’ta 1 öğrencinin öldüğü servis kazasında sürücü tutuklandı

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Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, 1 öğrencinin öldüğü şoför ve 18 öğrencinin yaralandığı öğrenci servisi kazasında, sürücü Fikret Bayrak (66) ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklandı.

Olay, 14 Aralık’ta Kilimli ilçesi Çatalağzı Beldesi Trafo Caddesi üzerinde meydana geldi. Fikret Bayrak’ın kullandığı 67 AT 873 plakalı midibüs kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada lise öğrencisi Büşra Akın (15) hayatını kaybederken sürücü ve 18 öğrenci yaralandı. Sürücü geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördü.

Tedavisi tamamlanan Fikret Bayrak, bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Bayrak’ın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklanmasına karar verildi. Kararı duyunca bayılan Bayrak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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