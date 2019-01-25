İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ÖğretimÜyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin ve öğrencileri tarafından Türkiye’nin sanat potansiyeline ışık tutmak amacıyla gerçekleştirdiği ‘Contemporary İstanbul Ziyaretçi Anketi’nin sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklandığı toplantıya Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu BaşkanıAli Güreli’nin yanı sıra akademisyenler ile ekonomi bölümü öğrencileri katılım sağladı.

Prof. Dr. Aylin Seçkin’in verdiği Sanat Ekonomisi dersi öğrencilerinin, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve 74 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Contemporary İstanbul’da 1286 ziyaretçi ile yüz yüzeyaptığıgörüşmeler sonucunda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre ankete katılan ziyaretçilerin yüzde 55’ini 19-35 yaş aralığındakiler oluştururken, 18 yaşından küçük olanlarının oranı ise yüzde 7 olarak tespit edildi. Bu da fuarın gençlerin yeni gözdesi olduğunu ortaya koydu.

Bir başka önemli bulgu ise ankete katılanların yüzde 64’ünün kadınlarınolduğu… Ayrıcafuarakatılanlarıneğitimseviyelerininyüzde 87oranındaüniversite ve üstü şeklinde olduğu da ifade edildi.

“CONTEMPORARY İSTANBUL OKUL GÖREVİ GÖRÜYOR”

Türkiye’de sanatın gençleşmesi, sanatseverin bilinçlenmesi için atılan önemli bir ilk adım olduğunu vurgulayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ÖğretimÜyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin, “Amacımız Türkiye’de sanata olan talebin bir takım verilerine ulaşmaktı. Bu çalışma Türkiye’de bir ilk. Plastik sanatlara ilginin ne boyutta olduğuna dair şimdiye kadar yapılmış bir çalışma yok. Bir diğer ilk ise bunun ekonomi lisans dersinin kapsamı içinde bir haftalık ödev olması. Mikro-iktisadı sahaya nasıl süreriz, nasıl uygulamalarla öğrenciler keyif alarak bir şeyler öğrenebilir? Burada Contemporary İstanbul Fuarı’nın bir okul işlevi gördüğünü, üniversite öğrencilerinden çalışan kesime takvimlerinde çok iyi yer aldığını, bu fuarı mutlaka görmeleri gerektiğini tespit ettik” dedi.

İÇİNDE SANAT ESERİ OLAN EV DAHA HIZLI SATILIYOR

Emlak piyasası ile sanatın arasında yakından bir bağ olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Aylin Seçkin şunları söyledi:

“Bir evin değerini arttırmak istiyorsanız, onun içine değerli sanat eserleri koyduğunuzda o evin daha hızlı satıldığını görüyorsunuz. Yaptığımız çalışmalardan yola çıkarak emlak piyasasının tökezlemeye başladığı zamanlarda sanat piyasasının da yavaşladığına dair bulgular bulduk. Bu daha önceki akademik çalışmalarımızda var. Yani bir ev alma olasılığının artması, insanların sanat eseri alma iştahlarını kabartıyor.”

“SANAT VE EKONOMİYİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise sanat pazarının dünyada 80 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu ifade ederek, “Dünyada hiçbir şey artık ekonomisi olmadan ölçülemiyor. Dünyada sanat endüstrisi 80 küsür milyar dolar gibi çok büyük rakamlara doğru gitti. Bunun mutlaka bir ekonomisi var. Bugün üniversitelerin eğitim programları bile yaptıkları araştırmalarla bunun ekonomik çıktılarını inceliyor. Böyle olunca sanat ile ekonomiyi birbirinden ayırmak mümkün değil. Ama sanatı sadece ekonomik boyutuyla ele almak da yanlış olur” dedi.

SPONSORLUKTA MEVZUAT ENGELİ

Sanatta sponsorluk konusuna da değinen Ali Güreli, “Sponsor sayılarının artması lazım. Bunun gelişmesi lazım ki sanat pazarı da gelişsin. Bu yıl yeni müzeler geliyor. Müze demek ekonomi demek. Ama bunların da yayılmasıyla kurumların bu altyapıya ve sanatın gelişmesine verecekleri destekle sponsorluk mekanizması da gelişecektir. Fakat bunun önünde bir mevzuat engeli var. O da kurumsal koleksiyonerliğe doğru giden yolda kurumlar vergisi matrahı içinde maalesef sanata yapılan yatırımlar yer alamıyor. Bunların yer almasını mevzuat içinde tariflemek lazım ki kurumlar sanat almaya devam etsinler” şeklinde açıklamada bulundu.

