Ziyaret beklenen sonucu vermedi

PKK-PYD’nin terör örgütü olduğunu kabul ettiler mi?
Hayır…
Onlara silah yardımını keseceklerini söylediler mi?
Hayır…
Öcalan’ın, “Manevi oğlum” dediği Mazlum Kobani’yi ülkelerinde ağırlamaktan rahatsızlık duyuyorlar mı?
Hayır…
“Suriye’nin petrol zengini bölgesinde PYD-PKK’ya bir devletçik kurdurma projesinden vazgeçtik” dediler mi?
Hayır…
Fethullah Gülen’i terörist kabul edip iade edecekler mi?
Hayır…
O saygısızca yazılmış hakaret dolu mektuptan dolayı pişman olduklarını belirtip samimi biçimde özür dilediler mi?
Hayır…
ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı kararına katılmadıklarını ifade ettiler mi?
Hayır…
Parasını peşin aldıkları F-35 uçaklarını Türkiye’ye verecekler mi?
Hayır…
Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için yardımcı olacaklar mı?
Hayır…
Bundan sonra gerçek bir müttefik gibi davranacaklarını dile getirdiler mi?
Hayır…
Türkiye’de şimdiye kadar tüm darbe ve darbe girişimlerinin arkasında olmaktan dolayı üzüntü duyduklarını vurguladılar mı?
Hayır…
“Dış ticarette alım-satım dengesi kurulacak, sattığımız kadar da alacağız” diye bir taahhütte bulundular mı?
Hayır…
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Siz bakmayın kimi medya kuruluşlarınca estirilen havaya…
ABD ziyareti ne yazık ki beklenen sonucu vermedi…
Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeli, ekonomik ve askeri bakımdan güçlü Türkiye’yi oluşturmaya çalışmalıyız.