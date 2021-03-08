Zirveye tırmanıp Türk bayrağını yenilediler

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da dağcılar 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağı’nın zirvesine tırmanarak hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliği ve Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Bitlis Tatvan’da meydana gelen helikopter kazası şehitlerine ithafen Köroğlu Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. 12 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen tırmanışta, dağcılar 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesine ulaşmayı başardı. Kar ve soğuk hava şartlarının olduğu dağda sporcular eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkardı. Ayrıca Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan, hava şartları nedeniyle yıpranmış Türk bayrağı da yenisiyle değiştirildi.

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