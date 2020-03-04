Erdoğan-Putin arasında yapılacak görüşmeden çıkabilecek en iyi sonuç; ateşkes ilan edilmesi, tarafların bir masa etrafında buluşmasının sağlanması ve kalıcı bir barışın tesisi için müzakerelerin başlaması olabilir.

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Şunu unutmamalıyız:

Suriye’de başat güç Rusya’dır ve şu anda Esad rejimi Rusya’nın desteğiyle ayakta durmaktadır.

“Şam’a gidelim, Esad’ın başına çuval geçirelim” şeklindeki hamasi nutuklar bizi büyük maceraların, bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha büyük acıların içine sürükleyebilir.

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Savaşın en korkunç yanı can kayıplarıdır kuşkusuz.

Ama bunun yanı sıra ekonomiyi kuşaklar boyu etkileyecek olumsuz sonuçları da olur.

Öncelikle askeri harcamalar bütçenin önemli bir bölümünü alıp götürür.

İktidar, savaşın maliyetini karşılamak için ya yeni vergiler koymak zorunda kalır ya karşılıksız para basar.

Yatırımlar durur, işsizlik artar.

Kimi ülkeler siyasi nedenlerle ambargo uygulamaya başlar, ihracat düşer.

Savaşan ülkeye turist gelmez, turizm gelirleri adeta yere çakılır.

Enflasyon alır başını gider.

Tüm bunların sosyal ve siyasal etkilerinin olması da kaçınılmazdır.

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Sonuç olarak diyeceğim şu:

“Savaşın iyisi barışın kötüsü olmaz” ve “İnsan savaşın ne olduğunu ancak bittiği zaman anlar” sözlerini aklımızdan bir an olsun bile çıkarmamalıyız.