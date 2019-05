Zirvede deprem oldu

Galatasaray 21 hafta sonra, yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve Medipol Başakşehir’in önüne geçti.

Her şeyden önce Sarı Kırmızılıları kutlamak gerek. Yılmadılar küsmediler ve bitime üç hafta kala, liderlik koltuğuna kuruldular. Bir ara, Medipol Başakşehir’le sekiz puana kadar çıkan farkı kapattılar ve Pazar akşamı oynanan Beşiktaş derbisinin ardından da, peşinden koştukları liderliğe uzandılar.

Üstelik de, bu işi kendisi gibi geriden gelerek, bir ara 13 puana ulaşan farkı kapatan Beşiktaş derbisi sonrasında ve de evindeki yenilmezlik serisini 35 maça çıkarıp, kendi rekorunu egale etmeyi başarmak, sanırım daha anlamlı olsa gerek.

Tabi ki Galatasaray’ı, yeniden liderliğe taşıyan 21 haftalık süreçte, zirve mücadelesi hayli renkli geçen haftalara da neden oldu.

Fatih Terim ve öğrencileri için tabi ki üç hafta kala şampiyon oldu demek öyle çok da kolay değil. Çünkü, her takımın her takımı rahatlıkla yenebildiği Spor Toto Süper Lig’de, her türlü sonucun ortaya çıkacağı da tam anlamıyla gerçek.

Şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Medipol Başakşehir’in kalan üç haftada oynayacakları maçlara şöyle bir göz atalım dilerseniz.

Galatasaray ve Medipol Başakşehir şu an itibarıyla 63 puandalar. Beşiktaş ise, 59 puanla bu ikiliyi dört puan geriden izliyor. Galatasaray bu hafta Çaykur Rizespor’la deplasmanda mücadele edecek. Başakşehir ise, evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak.

Şurası kesin, Çaykur Rizespor deplasmanı her takım için hayli zor. Galatasaray’ın bu deplasmandan kayıpsız dönmesi, Sarı Kırmızılı takımı hedefe hayli yaklaştıracaktır. Medipol Başakşehir için MKE Ankaragücü karşılaşması, görece olarak daha kolay geçecektir diye düşünüyorum.

Bir sonraki hafta ise tam anlamıyla dananın kuyruğunun kopacağı bir maç izleyeceğiz. Galatasaray ve Medipol Başakşehir’i Türk Telekom’da karşı karşıya getirecek olan bu zorlu mücadele, iki takım için de tam anlamıyla ateşten gömlek. Bu maçın kazananı, % 99 oranla mutlu sona ulaşacaktır.

Ve gelelim son haftaya; Galatasaray son hafta mücadelesinde, Sivas deplasmanında olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Yani, her sonuca gebe bir üç haftalık periyod var önümüzde. En küçük bir hata, tarafların rotasını olumsuz bir biçimde etkileyecektir. Yani sözün özü, takımlar sıfır hata sürecindeler.

Bu arada, ligin zirvesi kadar düşme potası da hayli karışık. Akhisarspor’un artık umutlarının tükenme noktasında olduğu dipte, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe, kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşıyorlar.