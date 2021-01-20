‘Zirai Don’ uyarısı geldi, gül seralarında sobalı nöbet başladı

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne hazırlanan gül üreticilerini don korkusu sardı. Meteoroloji’nin 3 gün önce yaptığı ‘zirai don’ uyarısının ardından üreticiler seralarına kurdukları sobalarla yetiştirdikleri gülleri korumak için nöbet tutmaya başladı.

Menderes ilçesinde, ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ için 7 ay öncesinden gül yetiştirmeye başlayan üreticiler, yapılan ‘zirai don’ uyarısının ardından seralarında nöbet tutmaya başladılar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte 3 gün önce meteorolojiden yapılan uyarı üzerine üreticiler de binbir emekle yetiştirdikleri gülleri soğuktan korumak için seralarında soba yakmaya başladı. Yarın saat 09.00’da sona ermesi beklenen don riskine karşı, bu gece de gül seralarında nöbet tutulacak.

GÜLLER SOBA ATEŞİNDE ISITILIYOR

Yetiştirdikleri gülleri, soğuk almaması için akşam saatlerinde yaktıkları sobanın ısısıyla koruduklarını söyleyen üretici Saadettin Peksert, “On dönüm alana ekim yaptık. Kırımızı ve beyaz gülleri 14 Şubat için özel yetiştirdik. Daha önceki yıllarda da don uyarıları oluyordu. O zaman gereken önemi vermedik. Üç sene önce seramız yağan kardan dolayı çöktü, elektrikler kesildi. Bu nedenle önlemimizi aldık. Elektrik kesintilerine karşı sobamızı hazır tuttuk. Don riskine karşı eşimle nöbetleşe sabaha kadar bekliyoruz. Yanımızda işçi çalışmıyor. Saat 24.00’a kadar eşim nöbet tutuyor. Ardından nöbeti ben devralıyorum. Bu gece son nöbetimizi tutacağız” dedi.

‘GÜLLERİMİZE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ’

Sevgililer Günü’ için yaklaşık 700-800 demet ürün almayı hedeflediklerini kaydeden Peksert, yetişen gülleri kesip satıcılara gönderdiklerini ifade etti. Güllerine çok iyi baktıklarını belirten Saadettin Peksert, “Damlama yöntemiyle suluyoruz. Susuzluk nedeniyle kısıtlı şekilde sulama yapıyoruz. Bunlar bizim emeğimiz, göz nurumuz. ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ için beklentimiz büyük. Pazar gününe denk geliyor. Pandemiye rağmen satışlarımız iyi gidiyor” diye konuştu.

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