Ziraat Bankkart-Dinamo Moskova: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi mazot desteği sağlayacağı çiftçiler için başvuru sürecini başlattı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar online ortamda başvuruları almaya devam edecek. Mazot desteğinden yararlanabilmek için çiftçilerin ‘Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı’ ile başvuru yapması gerekiyor.