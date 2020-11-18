İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artışlardan dolayı yeni kararlar alındı. Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu. Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
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Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artışlardan dolayı yeni kararlar alındı. Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu. Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.