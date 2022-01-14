Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü adliyede

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından Başkent’e okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Barınma sorunu nedeniyle Şefkat Evleri, kiralanan oteller ve Mamak Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlara yerleştirilen 1881 öğrenci ücretsiz yemek, ulaşım, çamaşırhane ve sosyal aktivitelerden yararlanıyor.