Zihinsel engelli, polis aracını tekmeleyip, memura yumruk attı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da zihinsel engelli E.A.(16), yasağa rağmen çıktığı sokakta park halindeki polis aracını tekmeleyip, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu yumrukladı. Yaşanan olay, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sarayönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 74 zihinsel engelli raporu olduğu öğrenilen E.A., yasak olmasına rağmen dışarı çıktı ve bir süre uygulama yapan polislerin yakınındaki kaldırımda oturdu. Daha sonra yerinden kalkan E.A., trafik levhasına yumruk attı, ardından park haindeki sivil polis aracını tekmeledi. Bu durumu gören 6 polis ise E.A.’nın yanına gidip sakinleştirmeye çalıştı. Daha da öfkelenen E.A., kendisine engel olmak isteyen sivil bir polisi de yumruk atıp yere düşürdükten sonra da yanlarından kaçtı. E.A., kısa kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı, ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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