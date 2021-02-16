Zigana Geçidi’nde kar yağışı etkili oluyor

Uğur AYDIN- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) – DOĞU Karadeniz´in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Zigana Geçidi’nde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaşırken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Gümüşhane öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber beyaza büründü. Trabzon-Gümüşhane sınırındaki deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Zigana Dağı’nda kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı da 20 santimetreyi aştı. Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Zigana Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri de Zigana Geçidi’nde kar küreme çalışması yürütüyor.

Zigana Dağı’nda etkili olan kar yağışına hazırlıklı olduğunu söyleyen Köksal Çoban, “Ben Gümüşhane’den geliyorum, Maçka’ya gideceğim. Pazarcılık yapıyorum, aracımda tüm hazırlıklar var. Meteroloji daha önce uyarmıştı zaten biz de hazırlıklıyız. Kar yağışı çok etkili, biraz daha yağarsa sorunlar yaşanabilir. Sürücüler araçlarına zincir bağlasınlar ve acele etmesinler’’ dedi.

Kar yağışına hazırlıklı olmadığını söyleyen Yasin Yavuz ise, “Rize’den geliyorum, çocuğum oradaydı onu almaya gitmiştim. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Pek hazırlıklı da değildik, yolda bir trafik polisi sağ olsun yardımcı oldu. Yetişebilirsek Gümüşhane’ye gideceğiz’’ diye konuştu.

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