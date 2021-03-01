Zift yüklü tanker devrildi, D-100 ulaşıma kapandı

TETİĞE BASMADAN ÖNCE 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMİŞ Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitesine video çekerken, kendisini kurusıkı tabancayla vurması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Halim Taşdemir'in (17),...