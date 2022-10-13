Zeytinlikte cesedi bulunan liseli Hakan, toprağa verildi

- Reklam -

Ali GÖKDAL/ADANA,(DHA)- ADANA’da kız arkadaşının cenazesinden sonra ailesine ‘veda’ videosu gönderip kaybolan ve aramaların 9’uncu gününde zeytin bahçesinde başından vurulmuş cesedi bulunan lise öğrencisi Hakan Demiryürek (19), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kozan ilçesinde 3 Ekim’de hayatını kaybeden kız arkadaşının cenazesine katılan, lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek’ten bir daha haber alınamadı. En son ailesine ‘WhatsApp’ üzerinden “Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın” dediği videoyu gönderen Demiryürek; jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından her yerde aranmaya başlandı. Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde, Demiryürek’in cep telefonundan alınan son sinyal noktasında aramalarını yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarının 9’uncu gününde Demiryürek’in, Hacımirzalı Mahallesi Kanal Sokak’ta bulunan zeytin bahçesinde cesedine ulaşıldı.

Başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son verdiği bilerlenen ​Demiryürek’in cenazesi öğle namazının ardından Kozan Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede gencin ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -