Zeytinburnu’nda yol verme kavgası kamerada

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) – ZEYTİNBURNU’nda, minibüs şoförü ile kamyonetteki işçiler arasında trafikte yol verme kavgası yaşandı. Yumruk yumruğa kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir minibüs şoförü ile işçileri taşıyan kamyonet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma kısa süre içinde ikili arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. İşçinin bir arkadaşı eline aldığı sopa ile minibüs şoförüne vururken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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