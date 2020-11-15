Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 25 bin adet uyuşturucu hap, 1 hafif makineli silah ile 7 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler Zeytinburnu’nda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekiplerinin binada yaptığı operasyonda 25 bin adet uyuşturucu hap, şişeye konulmuş, uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit bulundu. Operasyonda ayrıca 1 hafif makineli silah ile 7 tabanca ele geçirildi.

OPERASYONDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında bina içerisinde bulunan Emrah A., ekiplerce gözaltına alındı. Operasyonu derinleştiren ekipler Halil P. ve beraberindeki taksi sürücüsü Hayri B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Emrah A. ve Hayri B., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Halil P. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)