Zeytinburnu'nda sokakta doğal gaz kaynaklı patlama, yol çöktü, 4 araç yandı (açıklama)

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU’da sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Yolda çukur oluşurken, 4 araç alev alev yandı. Yangın söndürülürken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Patlama, saat 21.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol altından geçen atık su gider borusundaki akıntı nedeniyle yol altında boşluk oluştu. Oluşan boşlukta doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Boşluktaki elektrik kablolarının su nedeniyle kısa devre yapmasıyla kıvılcım oluştu. Kıvılcım sıkışan gazda patlamaya yol açtı. Patlama sonrası yükselen alevler yol kenarında park halinde bulunan 4 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında yolda çökme oluştu. Yükselen alevler nedeniyle iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Araçlardan yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Patlama ve sonrasında yükselen alevler sırasında yolda kimsenin olmamasıyla faciadan dönüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

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Olay yerinde inceleme yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,ö Hepinizin bildiği gibi görmüş olduğunuz alanda sebebi henüz bilinmeyen çökmeyle birlikte bir yangın çıktı. Araçlar zarar gördü, yol çok çökmüş görünüyor. Şu anda elektrik ve doğalgaz yok. Buraya bakan binalar boşaltıldı. Büyük geçmiş olsun, kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Bütün kurumlar burada tedbirler alındı. Zeytinburnu Buz Adasında evleri boşaltılan hemşerilerimiz için sabaha kadar hazır. Tekrardan geçmiş olsun.ö İfadelerini kullandı.

“İTFAİYE MÜDAHALE EDERKEN YOLDA GÖÇÜK OLDUö

Olayı anlatan Düzgün Kaya,ö İlk önce araçlar yanıyor, daha sonra itfaiye geldi . İtfaiye müdahale ederken yolda göçük meydana geliyor.

U-20 BUZ HOKEYİ YARIŞMASINA GELMİŞTİ

Olayın olduğu yerin yanında bulunan buz pistinde, U-20 Dünya Buz Hokeyi yarışmasını izlemeye geldiği sırada olayı gören, Sezer Bulan,“ U-20 buz hokeyi yarışması için geldik buraya. Yangın var diye dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda yol çökmüş, çok büyük bir şekilde alevler yükseliyordu burada. Kimse yanaşamıyordu, yanaşamadık. Alevler 10 metre 20 metre yüksekliğe ulaşıyordu. İtfaiye geldi müdahale etti. Çok şükür büyük bir facia olmadan söndürüldü. Birkaç tane araç yandı.ö İfadelerini kullandı.(DHA)