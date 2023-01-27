Zeytinburnu’nda sokakta doğal gaz kaynaklı patlama, yol çöktü, 4 araç yandı (2)

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU’da sokakta doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Yolda çukur oluşurken, 4 araç alev alev yandı. Yangın söndürülürken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Patlama, saat 21.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol altından geçen atık su gider borusundaki akıntı nedeniyle yol altında boşluk oluştu. Oluşan boşlukta doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Boşluktaki elektrik kablolarının su nedeniyle kısa devre yapmasıyla kıvılcım oluştu. Kıvılcım sıkışan gazda patlamaya yol açtı. Patlama sonrası yükselen alevler yol kenarında park halinde bulunan 4 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında yolda çökme oluştu. Yükselen alevler nedeniyle iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Araçlardan yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Patlama ve sonrasında yükselen alevler sırasında yolda kimsenin olmamasıyla faciadan dönüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)