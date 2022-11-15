Zeytinburnu’nda otoparkta sopalı yol verme kavgası

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Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU’NDA bir otoparkta yol verme nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar sopalarla birbirlerine saldırırken, 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde geçen pazar günü saat 14.00 sıralarında, bir otoparkta, 34 FAB 285 plakalı otomobil sürücüsü ile 34 FDS 224 plakalı araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki otomobil sürücüsünün yanındakiler de kavgaya dahil oldu. Birbirlerine sopalarla saldıran gruptan, 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında 34 FAB 285 plakalı otomobili camları kırıldı, dikiz aynaları parçalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

