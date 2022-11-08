Zeytinburnu’nda motosiklet kazası kamerada 

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Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU’nda sürücüsünün, yola kontrolsüz bir şekilde çıkan motokuryeye çarpmamak için hamle yaptığı motosiklet devrildi. Sürücünün motosikletiyle yere savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 13.30 sıralarında Telsiz Mahallesi’nde yaşandı. Yolda ilerleyen motosikletli, sağ taraftan önüne bir anda çıkan motokuryeye çarpmamak için hamle yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsüyle birlikte yere savruldu. Motosiklet sürücüsü yuvarlanarak bir otomobilin önüne düştü. Otomobil sürücüsü aracını durdurarak, motosiklet sürücüsünü çarpmaktan kurtardı. Kazaya neden olan motokurye ile çevredekiler yerdeki motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Ayağa kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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