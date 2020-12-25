Zeytinburnu’nda motosiklet kazası: İki kardeş ağır yaralı

Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) – ZEYTİNBURNU’nda iki kardeşin üzerinde olduğu motosiklet yol ayrımına çarptı. Kazada devrilen motosikletteki iki kardeş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Zeytinburnu’nda saat 01.45 sıralarında yaşandı. 41 SN 390 plakalı motosikleti kullanan Muhammet Dağlı (27) beraberindeki kardeşi Sümeyra Dağlı (25) ile Dumlupınar Caddesi’nde ilerlediği sırada kontrolü kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet yol ayrımına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, iki kardeş düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de iki kardeşe ilk müdahalede bulundu. Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kardeşin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin çalışması sonrası hurdaya dönen motosiklet yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)