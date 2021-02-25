Zeytinburnu’nda kuyumcudan yüzükleri çalan hırsız kamerada

Vedat BAYRAKTAR/İstanbul, (DHA)- ZEYTİNBURNU’nda girdiği kuyumcudan yüzük dolu tablayı alarak kaçan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 Ocak’ta Telsiz Mahallesi 85 Cadde üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen bir kişi, yüzüklere bakmaya başladı. Çalışan sorduğu yüzük çeşitlerini gösterirken şüpheli, yüzüklerin olduğu tablayı çalarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği Ekipleri hırsızlık yapan kişiyi bulmak için çalışmalara başladı. Yüzük tablası boşaltılmış halde birkaç sokak ötede bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler kimliğini belirledikleri Ö.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞANAN HIRSIZLIK ANI KAMERA

Önünde bulunan yüzükleri alıp kaçan kişinin o anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yüzük baktığı, iş yeri sahibiyle diyalog halinde olduğu ve fırsatını bulduğu anda yüzük tablasını alıp kaçtığı görülüyor.