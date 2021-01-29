Zeytinburnu’nda kıyıya sürüklenen gemideki mürettebat kurtarılıyor-1

Elif YAVUZ-Ersan SAN-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL (DHA) ZEYTİNBURNU’nda kıyıya sürüklenen gemideki mürettebat kurtarılmaya başlandı. Şu ana kadar 2 kişi kıyıya çıkarıldı.

Zeytinburnu, Ahırkapı’da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı “STREAMLİNE” isimli kargo gemisi saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi. Ekipler varagele sistemiyle iki kişiyi kıyıya çıkardı.

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