Zeytinburnu’nda kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Semra DEMİR-Harun UYANIK/ İSTANBUL (DHA) – Zeytinburnu Belediyesi, deniz ve su varlıklarının korunması ile kirliliğe engel olmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Mavi” projesine dikkati çekmek amacıyla ilçede deniz ve kıyı temizliği yaptı.

Belediye tarafından, “5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası” kapsamında Kazlıçeşme sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Dalgıç Ekipleri deniz dibinde, Zeytinburnu Gençlik Merkezi üyeleri de kıyıda temizlik çalışması yürüttü. Denizden plastik, cam şişeler, içecek kutuları, plastik kavanoz, cep telefonu, otomobil lastiği gibi çeşitli atık malzemeler çıkaran dalgıçlar, etkinlik sonunda “Sıfır Atık Mavi” yazılı pankart açtı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuşmasının ardından “Sıfır Atık Mavi Sözü”nü imzaladı.

- Reklam -

Vinçli tekne ile gemilerden denize düşen lastiklerin de temizlendiği etkinlikte, su altından ve kıyıdan toplanan atıklar farkındalık oluşturmak amacıyla yunus şeklindeki maketin içerisinde sergilendi.

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ DENİZLERE KİRLİLİĞİN AKMAMASI”

Etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçelerinde “Sıfır Atık” projesine yönelik çalışmaları 2016’dan beri sürdürdüklerini, bugün de “Sıfır Atık Mavi” projesine dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.

Çevre konusunun, üzerinde sürekli durulması, herkesin özen göstermesi, hayatın tamamına yayılması gereken bir iş olduğunu belirten Arısoy, “Öncelikli hedefimiz denizlere kirliliğin akmaması. Ama aktığında da temizliğini gerçekleştireceğiz. Zeytinburnu’nda ‘sıfır atık’ projesine destek veren bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin, Marmara Denizi’nin şu anda karşı karşıya bulunduğu çevre felaketinin önlenmesi için bir vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“İNSANLAR BİLİNÇSİZCE ELLERİNE GEÇEN ÇÖPLERİ DOĞAYA ATIYOR”

Sosyal medya fenomeni İsa Şahintürk, “Daha öncede Zeytinburnu sahilde dalış yapmıştım. Lastik ve çöplerin yoğun olduğu yerleri tespit ettik. Çevre Haftası nedeniyle çöplerin çıkartılmasını sağlayacağız. Şu anda yaptığımız etkinlik sadece bilinçlendirme amaçlıdır. Çünkü canlılar yaşadığı için denizin dibi sürekli temizlenemez. Denizdeki çöpleri çıkartarak insanlara göstererek çöplerin denize atılmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dalgıç Birkan Erdem ise “Önemli olan denizlerimizi korumamız. Denizlerde yaşan salya sorununun çevreye karşı duyarsızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlar bilinçsizce ellerine geçen çöpleri doğaya atıyor. Bunların azaltılması için bugün buradayız. Umarım bundan sonra her şey daha güzel olur” şeklinde konuştu.

“DENİZİN DİBİNDE MARKET ARABASI VE BİSİKLETLE DE KARŞILAŞILABİLİYOR”

Dalış eğitmeni Şeyda Yörük de umduklarından daha kötü durumda olan denizde, ciddi manada atıklar bulunduğunu ifade etti. Deniz dibinde çok fazla cam şişe ya da metal aksam bulduklarından bahseden Yörük, bazı dalışlarda market arabası ve bisiklet gibi birçok farklı eşyayla karşılaştıklarını anlattı. “Atıyoruz, gözümüz görmüyor, gönlümüz rahat oluyor ama aşağısı için maalesef durum öyle değil” diyen Yörük, sıfır atık konusunda bilinçli olunması ve dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.