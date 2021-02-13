Zeytinburnu’nda karaya oturan gemiye halatlı önlem

Alper KORKMAZ – Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) – ZEYTİNBURNU’NDA karaya oturan “STREAMLINE” isimli kargo gemisinin daha fazla batmaması için halatlarla kayalara bağlanarak önlem alındı. Gemini son durumu havadan görüntülendi.

Marmara Denizi’nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı’da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı “STREAMLINE” isimli kargo gemisi karaya sürüklenmiş ve sancak tarafından karaya oturmuştu. Geminin sol kısmı ise geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kalmıştı. 108 metrelik kargo gemisinin daha fazla suya gömülmemesi için halatlarla önlem alındı. Geminin 3 farklı halatla kayalıklara bağlandığı görüldü. Yan yatan gemi ve alınan halatlı önlem havadan da görüntülendi.

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