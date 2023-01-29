Zeytinburnu’nda husumetlisini sokak ortasında vurdu

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA)- ZEYTİNBURNU’nda iddiaya göre sokakta karşılaşan husumetli iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada Onur G. bacağından vurularak yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 17.40 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen olay sırasında Onur G. bacağından silahla vuruldu. Şüpheli saldırının ardından sokaktan koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Emniyet ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Burhan Gelir, “Burada oturan Onur isminde bir arkadaşımız vardı. Silahlı kişiler tarafından vurulmuş. Yaralı arkadaş hastaneye kaldırılmış” dedi.(DHA)

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