Zeytinburnu’nda hafriyat yüklü kamyon devrildi, tonlarca toprak yola dağıldı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) – ZEYTİNBURNU’nda toprak yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, tonlarca toprak yola döküldü.

Kaza, Zeytinburnu’nda saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Omar Abduraouf, kullandığı 34 ZP 6136 plakalı hafriyat kamyonu ile 10. Yıl Caddesi’ne girmek istediği sırada virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, devrilen kamyonun kasasında bulunan tonlarca toprak yola dağıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda önlem aldı.

Olay yerine gelen belediye ekipleri vinçle devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kamyon kaldırılırken, yola dökülen tonlarca toprak da iş makinası yardımıyla başka bir kamyona yükledi. Devrilen kamyon ve dökülen toprağın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)