Zeytinburnu’nda gemi kıyıya sürüklendi (1)

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Elif YAVUZ – İstanbul DHA – Zeytinburnu’na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu. Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi. Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.
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