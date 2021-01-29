Zeytinburnu’nda gemi kıyıya sürüklendi (1)

Yeni Tiyatro Dergisi 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinde ‘En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülen tiyatrocu Ömer Burak Ünal hem tiyatro serüveni hem de başarı ödülleri hakkında gazetemize konuştu.