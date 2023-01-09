Zeytinburnu’nda derbi kavgası

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Ahmet YEŞİLMEN-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU’nda derbi maçının ardından Fenerbahçe formalı bir kişi, evine giden bir kişiye tekme ve yumrukla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Galatasaray’ın 3-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın ardından, evine gitmek isteyen kişiye, aracıyla yoldan geçen bir Fenerbahçe formalı kişinin saldırısına uğradı. Fenerbahçeli formalı kişi, elinde bıçakla aracından inerek, evine giden kişiye sataştı. Daha sonra tekme ve yumrukla saldıran kişiye, araçtaki arkadaşları da katıldı. Bir süre darbedilen kişi, çevredekilerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtularak, oradan uzaklaştı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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