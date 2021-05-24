Zeytinburnu’nda bina girişindeki elektrik panosunda yangın; 25 kişi tahliye edildi

Soner HASIRCIOĞLU – Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) ZEYTİNBURNU’nda 6 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 25 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Zeytinburnu, Yenidoğan Mahallesi, Şehit Komiser Günaydın sokaktaki 6 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panodan çıkan yangında katları duman doldurdu. Apartmanın girişinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina girişinde yanan elektrik panosunu kısa sürede söndürdü. Üst katlarda mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilenler olay yerinde bekleyen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bina girişinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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