Zeytinburnu’nda 5 katlı binada yangın: 4’ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

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Baran AKKAYA-Emre KURT/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU’nda 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4’ü çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde saat 09.20 sıralarında, 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiverlerle yangına müdahele etti. Binada mahsur kalanların göçmen oldukları öğrenildi. Ekiplerden alınan bilgiye göre, çatı katından 4’ü çocuk 7 kişi çıkarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

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Dumanı fark eden Seyit Abdülgafur Sefer, “Uluslararası Afganistanlı Kadınlar Derneği’ni açmaya gidiyordum, dumanları gördüm. Önce soba borusundan çıkıyor diye düşündüm, sonra baktım ki dumanlar çoğalıyor. Komşuları uyardım, çığlık attım, yangın var diye kapılarını çaldım. İtfaiyeyi de aradık. İçerde 3 ya da 4 çocuk vardı, uyuyorlarmış. Çatı katında sanıyorum sonradan yapılmış. Biz komşularla birlikte 11 kişiye itfaiye gelene kadar indirdik” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)