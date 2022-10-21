Zeytinburnu’nda 350 kaçak göçmene yönelik operasyon düzenlendi

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İSTANBUL, (DHA) – Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda 40 adreste 32 daireye işlem yapıldı. 4 gün süren operasyon kapsamında 350 yabancı uyruklu kaçak göçmen, yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Zeytinburnu’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda 350 kaçak göçmene sınır dışı işlemi başlatılırken, tespit edilen daireler mühürlenerek mülk sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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32 DAİREYE İŞLEM YAPILDI

Zeytinburnu’nda toplu kalım ve günübirlik pansiyonlar ikamet eden kaçak göçmen operasyonu devam ediyor. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü “Günübirlik Pansiyon Operasyonu”nda 40 adreste 32 daireye işlem yapıldı. 4 gün devam eden operasyon sonucunda 32 adreste yabancı uyruklu vatandaşların günübirlik pansiyon olarak kaldığı tespit edildi. Adreslerde ikamet izni mevcut olmayan 350 yabancı uyruklu vatandaş haklarında yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, günübirlik pansiyon faaliyetlerinde bulunan 32 daire de mühürlendi.